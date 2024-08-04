Россияне всерьез запаниковали из-за мощного пожара в Ростовской области
- 4.08.2024, 19:06
Огонь вплотную подобрался к нефтебазе и асфальтовому заводу.
В России днем 4 августа вспыхнул очередной мощный пожар. В Азове Ростовской области загорелась трава, огонь вплотную подобрался к нефтебазе и асфальтовому заводу, пишет obozrevatel.com.
Местные жители рассказывают, что полыхает промзона и жалуются на едкий запах гари в воздухе, российское МЧС сохраняет мертвое молчание, а пропагандисты мрачно прогнозируют, что «рвануть может так, что мало не покажется».
Сообщения о мощнейшем пожаре в промзоне Азова начали появляться в местных пабликах около 17 часов вечера.
«Эпичный пожар прямо сейчас наблюдают жители города Азова Ростовской области РФ. В местных Telegram-каналах пишут, что горит промзона и жалуются на едкий запах в воздухе», – пишет один из российских Telegram-каналов.
В сети также сообщается, что над местом возгорания в воздух поднимается огромный столб черного дыма, он настолько огромен, что виден из Батайска и западной части Ростова.
«По информации с места, ландшафтный пожар мог перекинуться на склады. Официальной информации от МЧС пока нет», – пишет один из пабликов.
Тем временем очевидцы говорят об «атаке дронов на нефтебазу».
Местные жители жалуются на гарь и дым в соседних с Азовом населенных пунктах.
Позже стало известно, что горит промзона. Началось все с возгорания травы, огонь за считанные минуты перекинулся на склады, в частности склад горюче-смазочных материалов, а также на асфальтный завод, а после – в плотную подобрался к резервуарам нефтехранилища.
«О последствиях, в случае их возгорания, даже не хочется говорить: может рвануть так, что мало не покажется», «Похоже, дело пахнет керосином.... МЧС тем временем хранит молчание», – причитают пропагандисты.