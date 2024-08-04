В Столине водитель автобуса напал на женщину, которая «не так» пыталась оплатить проезд 4.08.2024, 19:12

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Недавним вечером на остановке общественного транспорта в Столине женщина, увидев автобус, заранее достала телефон и открыла приложение, чтобы оплатить проезд по QR-коду, пишет BGmedia.

«Средние двери не открыли. Видимо, кондуктор в это время уже не работал. Захожу в передние. Водитель автобуса без предисловий и лишних сантиментов начинает кричать чуть ли не на весь салон: «Что подоставали свои телефоны? Проезд оплачивайте!», — вспоминает читательница местной районки.

По ее словам, «от неожиданности и откровенно хамского поведения она едва не выронила из рук телефон». После этого жительница Столина тщетно пыталась оплатить проезд через приложение, но вновь услышала «невнятную речь на повышенных тонах». Когда пассажирка стала искать деньги, водитель снова перешел почти на крик.

«За мной стоят ребята, которые также хотят войти в автобус. Разворачиваюсь и выхожу из салона транспортного средства с мыслями, что спокойствие и нервы дороже. До места назначения — три остановки — дошла пешком. Вечер получился, мягко говоря, испорченным», — посетовала пассажирка.

Потом автобус тронулся, а водитель стал сигналить, приглашая идущую пешком столинчанку обратно, но женщина отказалась. Очередную грубость от водителя ей слушать не хотелось.

Местная районка обратилась за пояснением ситуации в автопарк. Там ответили, что «водителям тяжело работать в жару, работников не хватает, а рабочий график напряженный». Снова во всем виновата пресловутая нехватка кадров, а в довесок и жара.

От темы хамского поведения водителя, местная районка плавно перешла к оплате проезда через QR-коды. Как рассказали некоторые читатели, в столинских автобусах синего цвета нет специальных наклеек с QR-кодами.

«Синие автобусы ездят по маршруту более полугода, а может, и более. Почему в них до сих пор нет листовки с «заветным» кодом? Остается загадкой для постоянных пользователей городского автобуса», — пишут в местной районке.

Однако, почему-то этот вопрос местные пропагандисты руководству автопарка не задали.

Журналист BGmedia нашел информацию, что в городских автобусах Столина оплатить проезд через QR-код стало возможным с 16 августа 2023 года. То есть система электронной оплаты проезда действует в городе уже почти год. Тем не менее, водители до сих пор требуют пассажиров оплатить поездку деньгами, а в некоторых автобусах даже еще нет QR-кодов. Похоже, власти Столина не успевают за техническим прогрессом. Да и не горят желанием особо шевелиться в этом направлении. Для них главное — держаться в красно-зеленой струе диких завихрений лукашистской идеологии.

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