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СМИ: Российские солдаты начали мстить своим командирам

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  • 4.08.2024, 19:27
  • 8,864
СМИ: Российские солдаты начали мстить своим командирам

Расстреливают прямо на фронте.

Указ Путина о резком увеличении денежных выплат российским добровольцам говорит о том, что до главы Кремля довели информацию о значительном падении числа желающих служить в российской армии. 

Однако новые выплаты не помогут, поскольку те, кто был готов отправиться на войну за деньги, уже давно на фронте. Об этом пишет dialog.ua со ссылкой на российского Z-военкора Wayne Howell.

«Кажется, до Путина все-таки донесли ситуацию с реальным количеством добровольцев. Только это не поможет. Кто был готов быть мясом за деньги, те уже там. Кто не готов, тех никакими деньгами не заманить», - пишет он.

По его словам, единственный разумный выход для россиян - изменить отношение к пехоте как к расходному материалу. Командование ВС РФ бросает пехоту на верную гибель ради незначительных продвижений. Россияне, понимая обстановку на фронте, отказываются идти в армию. Они требуют военных судов над «командирами-мясниками».

В переписке с пользователем он отметил, что на фронте уже фиксируют случаи расстрела командиров со стороны российских военных в качестве мести.

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