AP: Харрис придумала, как привлечь на свою сторону избирателей-республиканцев

AP: Харрис придумала, как привлечь на свою сторону избирателей-республиканцев6
- 4.08.2024, 19:42
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Вице-президент США запускает «кампанию внутри кампании».
В это воскресенье вице-президент США Камала Харрис запускает кампанию, чтобы привлечь на свою сторону избирателей-республиканцев, которых отпугивает кандидатура Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам команды вице-президента, программа «Республиканцы за Харрис» будет представлять собой «кампанию внутри кампании», в которой известные республиканцы будут задействовать свои соцсети, уделяя особое внимание избирателям, поддержавшим бывшего посла ООН Никки Хейли.
Программа начнется с мероприятий на этой неделе в Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании. Республиканцы, которые поддерживают Харрис, также примут участие в митингах с вице-президентом и ее будущим кандидатом на предстоящей неделе.
Associated Press пишет, что команда Байдена пытается создать «структуру разрешений» для избирателей Республиканской партии, которым в противном случае было бы трудно голосовать за Харрис. Усилия будут в значительной степени опираться на контакты между избирателями-республиканцами.
Задумка кампании состоит в том, что лучший способ заставить республиканца проголосовать за Харрис - это услышать напрямую от другого республиканца, который сделал тот же выбор.