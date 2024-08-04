Российские пропагандисты в отчаянии 5 Денис Казанский

4.08.2024, 20:06

6,222

Неожиданно прозрели.

Известный российский пропагандист, еще два месяца назад рассказывавший на телевидении, что Украина вот-вот капитулирует, сейчас в отчаянии.

По словам Дмитрия Раевского, на российско-украинском фронте творится ужас – оккупационные войска терпят безумные потери, а украинские беспилотники устраивают настоящее сафари на их пехоту и технику. После того, как он посетил своих солдат на фронте, свидетельствует: у украинцев есть техническое преимущество благодаря дронам, и в некоторых российских подразделениях вообще не осталось танков.

Бедные русские мальчики в трусиках просто хотели захватить Украину, и здесь их неожиданно стали избивать.

И это именно тот Z-блогер, который бодро заявлял, что эта война делает Россию только сильнее, и победа уже вот-вот наступит.

Теперь Дмитрий Раевский с ужасом свидетельствует – у Украины практически безлимитный запас дронов, которые разбивают россиян. От беспилотников не спасают ни мангалы, ни решетки, наваренные на русские средства передвижения. ВСУ побеждают на технологическом фронте.

Более того – блогер говорит, что российские дроны, поставляемые Минобороны РФ, некачественные, а каждый четвертый – не способен подняться в воздух. А большинство беспилотников, которые попадают на фронт, нужно перерабатывать. И это при том, что запасных частей к этим изделиям нет.

Виртуальная реальность России просто поражает: сидит человек в московской студии и разглагольствует путинскими лозунгами о скорой победе и разгроме Украины. А потом посмотрит, что происходит на войне на самом деле – и неожиданно прозревает от невероятного количества потерь в живой силе и технике, буквально разоряющих и обессиливающих их страну.

Может, все-таки стоит принять правду? Признать, что россиянам делать в Украине нечего, кроме как вывести свои войска и заняться, наконец, собственными делами?

Денис Казанский, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com