Российские пропагандисты в отчаянии

Российские пропагандисты в отчаянии5
- Денис Казанский
- 4.08.2024, 20:06
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Неожиданно прозрели.
Известный российский пропагандист, еще два месяца назад рассказывавший на телевидении, что Украина вот-вот капитулирует, сейчас в отчаянии.
По словам Дмитрия Раевского, на российско-украинском фронте творится ужас – оккупационные войска терпят безумные потери, а украинские беспилотники устраивают настоящее сафари на их пехоту и технику. После того, как он посетил своих солдат на фронте, свидетельствует: у украинцев есть техническое преимущество благодаря дронам, и в некоторых российских подразделениях вообще не осталось танков.
Бедные русские мальчики в трусиках просто хотели захватить Украину, и здесь их неожиданно стали избивать.
И это именно тот Z-блогер, который бодро заявлял, что эта война делает Россию только сильнее, и победа уже вот-вот наступит.
Теперь Дмитрий Раевский с ужасом свидетельствует – у Украины практически безлимитный запас дронов, которые разбивают россиян. От беспилотников не спасают ни мангалы, ни решетки, наваренные на русские средства передвижения. ВСУ побеждают на технологическом фронте.
Более того – блогер говорит, что российские дроны, поставляемые Минобороны РФ, некачественные, а каждый четвертый – не способен подняться в воздух. А большинство беспилотников, которые попадают на фронт, нужно перерабатывать. И это при том, что запасных частей к этим изделиям нет.
Виртуальная реальность России просто поражает: сидит человек в московской студии и разглагольствует путинскими лозунгами о скорой победе и разгроме Украины. А потом посмотрит, что происходит на войне на самом деле – и неожиданно прозревает от невероятного количества потерь в живой силе и технике, буквально разоряющих и обессиливающих их страну.
Может, все-таки стоит принять правду? Признать, что россиянам делать в Украине нечего, кроме как вывести свои войска и заняться, наконец, собственными делами?
Денис Казанский, Facebook