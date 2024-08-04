Олимпиада-2024: Белоруска финишировала 61-й в групповой гонке на велосипедах по шоссе 2 4.08.2024, 20:16

Анна Терех

Анна Терех лидировала за 50 км до финиша, но утратила высокие позиции.

Кристен Фолкнер из США победила в групповой велогонке на 158 км в рамках Олимпиады-2024 в Париже с результатом 3:59.23.

За 50 км до финиша белоруска Анна Терех лидировала в группе с двумя спортсменками из Афганистана, но к финишу утратила высокие позиции, пишет pressball.by.

Серебро досталось Марианне Фос из Нидерландов, бронза — Лотте Копецки из Бельгии.

Терех в итоге заняла 61-е место (+10.55).

Велоспорт. Женщины. Групповая гонка на 158 км

1. Кристен Фолкнер (США) — 3:59.23

2. Марианна Фос (Нидерланды) — 4:00.21

3. Лотте Копецки (Бельгия) — 4:00.21

…61. Анна ТЕРЕХ (Беларусь) — 4:10.18

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