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«Сгорели заживо»: спикер ВМС ВСУ рассказал о потерях россиян на крейсере «Маршал Устинов»

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  • 4.08.2024, 20:27
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«Сгорели заживо»: спикер ВМС ВСУ рассказал о потерях россиян на крейсере «Маршал Устинов»

Инцидент произошел во время учений в Баренцевом море.

Во время учений ВМФ РФ по противовоздушной обороне в Баренцевом море на крейсере «Маршал Устинов» заживо сгорели несколько моряков.

Как сообщает apostrophe.ua, об этом написал в Facebook представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Ракетный крейсер «Маршал Устинов» так пугал НАТО во время учений в Баренцевом море, что пара морячков на нем сгорела заживо на днях. Представляю лицо моряков НАТО. Эх, жаль так скромно. У них два таких остается, типа крейсера «Москва», - написал Плетенчук.

В комментариях он отметил, что корабль, к сожалению, не утонул.

30 июля Северный флот РФ сообщил о развертывании сил в Баренцевом море в рамках масштабных учений. В частности, ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Кольского залива и провел корабельное учение по противовоздушной обороне, а также по нанесению поражения корабельной группировке условного противника.

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