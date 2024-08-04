«Взаимоотношения Путина и Лукашенко сейчас не в лучшем положении» 4.08.2024, 20:42

Есть ли повод для межличностного конфликта?

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в интервью 24 Каналу отметил, что для Владимира Путина важна верность и лояльность Александра Лукашенко.

При этом, по словам Яковенко, взаимоотношения Путина и Лукашенко сейчас не в лучшем положении. Белорусский диктатор уже пытается создать определенную зону маневра между Россией и Китаем. Совместные учения белорусских и китайских военных тому подтверждение.

Дроны, залетающие на территорию Беларуси из России, для Лукашенко являются мелочью. Ему, так же как и Путину, все равно на граждан своей страны. Им важны только они сами и их власть. Не стоит считать, что эти события можно использовать как аргументы для межличностного конфликта, заявил Яковенко.

–Это не произойдет. Я думаю, что пока это все терпимо, – отметил российский оппозиционный журналист.

Отношения между Лукашенко и Путиным зависят от того, насколько белорусский диктатор будет поддерживать российского, демонстрировать свою лояльность и участвовать в провокациях.

– Пока Лукашенко эти обязанности союзника выполняет,– добавил Яковенко.

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