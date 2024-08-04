Украинские партизаны уничтожили важный логистический узел оккупантов в Донецке

Украинские партизаны уничтожили важный логистический узел оккупантов в Донецке1
- 4.08.2024, 21:13
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Повредили участок железной дороги, через которую россияне переправляли технику.
Украинское подполье уничтожило важный логистический узел оккупантов в Донецке. Партизаны повредили участок железной дороги, через которую россияне переправляли технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального Сопротивления.
По данным ЦНС, агент «АТЕШ» поджег релейный шкаф на железной дороге, проходящей через весь Калининский и Буденовский районы временно оккупированного Донецка.
Этот участок железнодорожного сообщения в сторону Торецкая и Прогресса служит для российских оккупантов логистическим хабом для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава.