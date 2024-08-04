Эксперт рассказал о проблемах РФ со стратегической авиацией 1 4.08.2024, 21:27

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«Скоро будет как с кораблями».

Россия испытывает серьезные проблемы со стратегической авиацией, сообщил в интервью Radio NV украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

«Самолет Ту-95М - очень старый. Россия сначала создала «царь-снаряд», потом начала думать, где брать «царь-пушку». Это про ракеты Х-101. Произошла модернизация Ту-95, по которой они повесили под крыло 8 ракет. Это существенно нагрузило планер, двигатели. Это использование двойного ресурса. Есть ресурс двигателей - 30 тысяч часов. На два поделить - такой будет ресурс, если мы с критической массой летаем», - объяснил Храпчинский.

Он добавил, что российский бомбардировщик Ту-95М не был рассчитан на то, чтобы нести под крылом ракеты. Поэтому даже после «модернизации» самолет нельзя использовать для запуска ракет Х-101.

«У него есть бомбоотсек, в который планировалось определенное количество ракет Х-55, или свободно падающих бомб. Россияне говорили, что они модернизировали кое-что по крылу, но на самом деле этого недостаточно. Поскольку для этого нужно было полностью пересматривать крыло. И поэтому мы уже видели взлет четырех Ту-95 и пуск четырех ракет, в отличие от первых пусков, когда запускали по 8 ракет с одного самолета», - отметил Храпчинский.

По словам авиационного эксперта, проблема с российскими бомбардировщиками будет развиваться и в дальнейшем. Поскольку сейчас РФ не имеет возможностей создать новый двигатель для Ту-95М или сделать существенную модернизацию.

«То, что создавалось после Ту-95 - значительно с более коротким ресурсом. Потому что двигатель с ресурсами 3000 часов. И вообще россияне не могут строить стратегические самолеты. Поэтому проблематика со стратегической авиацией серьезная. И поэтому здесь будет происходить ситуация, как в Черном море. Когда кораблей нет, а «Калибры» есть. Количество стратегической авиации уменьшается, а ракеты есть. Именно поэтому появилась ракета Х-69, которая может запускаться с тактической авиации, которую Россия может строить. Понятно, что это не то количество, которое уничтожает Украина», - сказал Храпчинский.

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