Украинские военные показали первое использование немецкой ЗРК Skynex 4.08.2024, 22:50

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Система способна сбивать вражеские воздушные цели в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Украинские военные впервые показали применение в боевых условиях немецкой системы ПВО Skynex в стационарном варианте на вооружении ОК «Запад». Она способна нейтрализовать одним залпом небольшой рой дронов, пишет obozrevatel.com.

Эффектные кадры опубликовали на Instagram-странице воздушного командования «Запад». На зенитно-ракетном комплексе установлена 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту.

Украина получила систему Skynex с боеприпасами от Германии в январе 2024 года. Она способна сбивать вражеские воздушные цели в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Skynex – это зенитный артиллерийский комплекс производства немецкого машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall. Это новейшая разработка, представленная только в ноябре 2021 года. Система предназначена для поражения в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и даже летящих на низкой высоте самолетов.

В базовой версии она предлагается на бронированном колесном шасси, однако не исключены и другие варианты (на гусеничном шасси или в виде стационарной установки).

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