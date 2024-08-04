Сырский отметил бойцов бригады «Хартия» государственными наградами 4.08.2024, 23:02

За высокие достижения в службе и защиту Украины.

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отметил бойцов бригады «Хартия» государственными наградами, сообщили в НГУ.

За высокие достижения в службе и защиту государства семеро бойцов бригады отмечены Почетным нагрудным знаком «Серебряный крест», еще семеро — «Золотой крест». Один защитник отмечен Почетным нагрудным знаком «Крест храбрых».

Пятеро военнослужащих «Хартии» получили нагрудный знак «Знак почета».

За добросовестное выполнение боевых задач бойцам вручены также медали «За содействие Вооруженным Силам Украины», «Защитнику Украины» и «За содействие обороне».

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