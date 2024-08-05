Названы продукты, которые способствуют крепкому сну 5.08.2024, 0:31

Плохой сон часто связан с нездоровым питанием.

Употребление в пищу большего количества фруктов и овощей может способствовать лучшему ночному сну, говорится в недавнем исследовании, проведенном в Финляндии.

Ученые изучили данные национального исследования FinHealth 2017, в котором приняли участие 5043 взрослых финна. Исследование показало, что как люди с коротким сном (менее семи часов за ночь), так и люди с долгим сном (более девяти часов за ночь) потребляют меньше фруктов и овощей по сравнению с теми, у кого нормальная продолжительность сна.

Доктор Тимо Партонен, профессор-исследователь из Финского института здравоохранения и социального обеспечения, подчеркнул, что плохой сон часто связан с нездоровым питанием. Он считает, что программы по контролю веса должны также учитывать привычки сна для достижения лучших результатов. Партонен отметила, что, хотя в исследовании учитывался хронотип каждого участника (является ли он "ранней пташкой" или "ночной совой"), этот фактор оказал минимальное влияние на результаты.

Эрин Палински-Уэйд, врач-диетолог из Нью-Джерси, объяснила, что фрукты и овощи содержат питательные вещества, которые поддерживают здоровый сон. Например, терпкая вишня и бананы содержат мелатонин, который регулирует цикл сон-бодрствование. Она добавила, что диета, богатая фруктами и овощами, может увеличить потребление антиоксидантов, уменьшить окислительный стресс и воспаление, что может улучшить качество сна.

Темная листовая зелень, такая как шпинат и капуста, содержит много магния - питательного вещества, которое способствует сну. Палински-Вейд отметила, что диеты с низким содержанием магния связаны с более высокими показателями бессонницы. Кроме того, такие продукты, как шпинат и помидоры, содержат триптофан - аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин и мелатонин, способствующие лучшему сну.

Исследование подчеркивает взаимосвязь сна, питания и физической активности. Положительные изменения в одной области могут привести к улучшениям в двух других, что подчеркивает важность сбалансированного питания для общего самочувствия.

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