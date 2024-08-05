Доктор назвал завтраки, помогающие контролировать тягу к еде 5.08.2024, 5:15

Благодаря белку вы дольше сохраняете сытость, снижая соблазн перекусить нездоровой пищей.

Начиная день с завтрака, богатого белком, вы контролируете тягу к еде и способствуете снижению веса. Благодаря белку вы дольше сохраняете сытость, снижая соблазн перекусить нездоровой пищей.

Портал She Finds попросил доктора Мринала Пандита, дипломированного диетолога, дать свои рекомендации по приготовлению завтраков, богатых белком, которые одновременно питательны и сытны.

Греческий йогурт - универсальный вариант. Доктор Пандит предлагает сочетать его со свежими фруктами, орехами и небольшим количеством меда. Добавление семян чиа повышает содержание омега-3 и клетчатки. Яйца с овощами - еще один отличный выбор. Доктор Пандит рекомендует приготовить омлет со шпинатом, болгарским перцем и помидорами, а для дополнительного белка добавить постную индейку или куриную колбасу.

Для быстрого и легкого приготовления пищи доктор Пандит советует приготовить на ночь овсянку с протеиновым порошком. Смешайте овсяные хлопья с протеиновым порошком и молоком, оставьте в холодильнике на ночь и затем добавьте миндальное масло и свежие ягоды.

Творожный сыр с фруктами также является отличным источником белка. Доктор Пандит предлагает сочетать его с ананасами, персиками или ягодами, а для дополнительного вкуса добавлять корицу или орехи.

Протеиновые коктейли готовятся очень быстро. Доктор Пандит рекомендует смешивать протеиновый порошок с бананом, шпинатом, арахисовым маслом и миндальным молоком, чтобы получить богатый питательными веществами напиток. И наконец, подумайте о киноа. Доктор Пандит советует сочетать киноа с миндальным молоком, корицей, медом, нарезанным миндалем и свежими ягодами, чтобы получить сытный обед.

Доктор Пандит подчеркивает важность разнообразия в потреблении белка. Сочетание растительных белков, нежирного мяса, яиц, йогурта и творога может улучшить вкус и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

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