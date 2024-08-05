Поражение подлодки «Ростов-на-Дону»: у россиян началась шпиономания 5.08.2024, 7:37

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Российские командиры сообщают ВСУ о лучших моментах для нанесения ударов.

Поражение российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» уверило руководство РФ в наличии шпионов, которые работают на Украину.

Поражение лодки подогреет опасения российских властей о том, что шпионы сообщают украинским командирам о лучших моментах для нанесения ударов, пишет The Telegraph.

Независимый военно-морской аналитик Х. И. Саттон говорит, что подлодка находилась на ремонте после украинского удара крылатой ракетой Storm Shadow.

«Она была переведена на отдельный причал, где оставалась уязвимой для повторной атаки. Вопреки некоторым сообщениям, она не была полностью отремонтирована», — добавил он.

Напомним, 13 сентября 2023 года оккупированный Севастополь оказался под ракетной атакой, сообщалось о масштабном пожаре на территории морского завода.

Вскоре стало известно, что во время атаки получили повреждения подлодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». В середине июля сообщалось, что оккупанты якобы завершили ее ремонт.

3 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об эффективном поражении подводной лодки Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону».

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