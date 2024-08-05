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Такого на границе с Польшей и Литвой еще не было

  • 5.08.2024, 7:46
  • 1,006
Такого на границе с Польшей и Литвой еще не было

Рекордные очереди из автобусов.

На выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» 4 августа стояли 23 автобуса. Это рекордное количество. Время на дорогу из Минска до Вильнюса при таком раскладе — это около 22-23 часов.

Те, кто сегодня возвращался из Вильнюса в Минск, стояли на пограничном контроле по четыре часа.

На границе с Польшей также рекордная очередь автобусов — 80 автобусов в пункте пропуска «Брест» на выезд из Беларуси. Это данные погранкомитета на вечер 4 августа.

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