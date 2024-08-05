Белорусского медалиста спросили на Олимпиаде о Лукашенко 5.08.2024, 7:48

Литвинович заявил о «провокации».

Белорусский батутист Иван Литвинович после завоевания золота на Олимпиаде в Париже ответил на вопрос о нейтральном статусе.

Во время награждения двукратного чемпиона вместо гимна играла мелодия, выбранная МОК. Журналисты попросили Литвиновича прокомментировать этот факт, пишет insidethegames.biz.

«Что тут сказать? Это другая мелодия. Наш гимн лучше. Конечно, на следующих Олимпийских играх я хотел бы выступать под своим флагом и гимном», — отметил Литвинович.

Кроме того, у олимпийского чемпиона спросили о его присутствии на Играх в контексте его прежней поддержки белорусского государства, а в частности Александра Лукашенко. На этот вопрос спортсмен отвечать не стал.

«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете эти вопросы, чтобы спровоцировать меня. Я буду отвечать только на вопросы о спорте», — сказал Литвинович.

Иван завоевал золото в прыжках на батуте на второй Олимпиаде подряд. В 2021 году он подписал письмо в поддержку Лукашенко, которое было спущено из Минспорта в ответ на письмо спортсменов в поддержку свободных выборов и против насилия.

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