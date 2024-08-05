Африканский позор Кремля 1 Юрий Сиротюк

5.08.2024, 9:53

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Российские охотники за удачей на черном континенте превратились в добычу.

В конце июля колонна российских боевиков из частной военной кампании «Вагнер», совершавшая карательные операции на стороне малийской хунты против повстанцев туарегов, пытающихся создать свое независимое государство Азавад, попала в засаду и была почти полностью уничтожена. Мир облетели кадры, как легко вооруженные повстанцы разгромили суперэкипированных русских наемников, считавших карательную операцию очередной легкой прогулкой.

Россияне используются хунтами некоторых африканских стран в качестве беспринципных жестоких наемников, которые могут грубо подавить любое сопротивление и защитить власть хунты. Действуют без учета международного гуманитарного права.

Инцидент возле города Кидаль нанес очередной болезненный удар по реноме российских головорезов в Африке и может стать началом конца масштабирования российского присутствия на черном континенте.

Однако обо всем по очереди. После распада Советского союза Россия потеряла возможность играть по всей плоскости международной шахматной доски. Оставались единичные экономические контакты, традиционная торговля оружием, присутствие военных советников.

Однако война в Украине 2014 существенно изменила российские геополитические позиции. Безнаказанная аннексия Крыма и части Донбасса, а также два минских перемирия, высвободивших российский военный потенциал, дали возможность России попытаться превратиться из регионального хулигана в мирового стратегического игрока.

Чем Россия очень эффективно пользовалась.

Сначала перебросив войска в Сирию и фактически спасла диктатора Ассада, потом проникла в Центрально-Африканскую республику. Вмешалась в гражданскую войну в Ливии.

Сформировав сеть военных баз, обеспечив логистику путем контроля за важными аэропортами и морскими портами, Россия существенно вмешалась в дестабилизацию ситуации в Африке, подрывая позиции западных стран, распыляя и тиражируя конфликты. Следующей была попытка пройтись по тылам США в Южной Америке, тем самым претендуя на статус геополитического игрока, возвращающего утраченные после распада СССР позиции.

Тактика проникновения на черный континент была разной. Если, например, в Сирии был развернут полноценный военный контингент, а наемники из ППК «Вагнер» были лишь вспомогательной силой для самых грязных задач, то в других странах упор делался на наемниках, подкрепленных официальными военными советниками. К примеру в ливийской авантюре Россия действовала исключительно наемниками, хотя время от времени появляется информация о ликвидации кадровых русских военных.

В 2018 году наемники из ППК «Вагнер» оказались в Центрально Африканской Республике для защиты президента Туадеры, которому угрожали многочисленные повстанческие и оппозиционные группировки. Вооруженные тяжелой техникой россияне, не гнушаясь методами карательных действий, помогли действующему главе ЦАР сохранить контроль над большинством территории страны. Также наемники стали инструкторами в правительственной армии и обеспечивали охрану первых лиц государства. В ответ россияне получили доступ к добыче ценных металлов и полезных ископаемых и контракты на поставку вооружения. Кстати, более 40% российского вооруженного экспорта приходилось на африканский континент.

После успешного проникновения в ЦАР наемники из группы Вагнера появились в Ливии и выступили против признанного большинством мировых стран правительства Фаиза Сараджа на стороне сепаратистского маршала Халифы Хафтара. В 2019 году россияне принимали участие в неудачном штурме сепаратистами столицы страны Триполи.

Даже несмотря на решение о выводе всех иностранных наемников из Ливии, россияне остались там и контролируют несколько военных аэродромов на востоке страны, которые являются важными логистическими звеньями для проникновения в Африку.

Далее, очевидно, не без участия России, в части африканских стран региона Сахель прошли военные перевороты, а местные хунты пригласили русских наемников. После ЦАР, российские наемники оказались в Судане, правда, так и не смогли помочь сохранить власти Омару аль-Баширу, который в 2019-м был смещен с должности в результате военного переворота. Неудачным оказалось и кратковременное русское присутствие в Мозамбике, где русские наемники должны были помочь властям справиться с местными исламистскими группировками.

В конце концов с августа 2021 года российские наемники появились в Мали, после того как там произошел военный переворот и из страны выдворили французский военный контингент, помогавший бороться с исламистскими группировками.

Несколько тысяч русских наемников, подкрепленных тяжелой техникой и авиацией, стали проекцией распространения русского военного присутствия на Африканском континенте.

В целом стратегия России сводилась к вытеснению из европейской Африки, прежде всего французской, присутствия и влияния США. Контроль над логистическими путями Сахелем от Атлантического океана до Красного моря.

Наряду с военным присутствием Россия наращивала политическое влияние, проведя два Африканских форума, пытаясь играть на антиколониальных и антизападных чувствах африканских стран. Учитывая, что африканские страны составляют четверть голосов в ООН, Россия наращивает весомый дипломатический клуб так называемого глобального юга, подогревая антизападные настроения и обеспечивая поддержку или, по крайней мере, нейтралитет собственных действий. Учитывая позицию большинства африканских стран в голосованиях ООН по российско-украинской войне, пока такая стратегия работает.

В общем, стратегические цели России в Африке преимущественно деструктивны. Рвать логистические цепи. Ухудшать ситуацию безопасности, что ведет к росту миграции. Миграция из Африки является одним из основных инструментов гибридной войны России против Запада.

Также Россия пытается разорвать ключевые сырьевые цепочки для западных кампаний. К примеру, поставка урана.

С экономической точки зрения России нечего существенно предложить африканским странам. Ее товарооборот в разы уступает китайскому, европейскому или американскому.

В общем, проникновение в Африку стало демонстрацией претензий России на глобальный статус и права обращаться с ней как с равной.

Такая возможность (как мы уже отмечали) возникла в России после второго минского перемирия и возможности перекинуть подготовленные войска на новый театр боевых действий. Так же, как возможность прогнать все войска в войне в Сирии, подтолкнула Россию к авантюре с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

В то же время, как вторжение в Украину открыло для России двери военных авантюр в мире, так же полномашстабка может поставить на этих амбициях крест.

Военные операции на других континентах, вещь чрезвычайно дорогая и, как оказалось, России из-за катастрофических последствий вторжения в Украину банально не хватает ресурсов играть на многих шахматных досках одновременно. Только на ближайшие три года государственные кредиты «дружественным странам» составят более 17 миллиардов долларов. При этом в этом году такие расходы вырастут на 30% по сравнению с прошлым годом. Дефицитный российский бюджет уже страдает таким аттракционом невиданной щедрости. Уже к концу 2022 года задолженность иностранных государств перед Россией составила 28,9 миллиарда долларов и только за последний год выросла более чем на 9%.

Такие амбиции дорого стоят и уже дают о себе знать. Значительная часть вооружений и военной техники вынужденно была оттянута в Украину, а возможность человеческого и материального пополнения практически отсутствует. Пригожинский бунт 2023 года взорвал позиции ППК «Вагнер» не только внутри страны, но и на африканском континенте. Если раньше на поддержку действий вагнеров в безлимитных количествах направлялась авиация и тяжелая техника, теперь российские власти с молчаливым удовольствием наблюдают за истреблением вагнеров. Африканский корпус – еще одна частная кампания, созданная по инициативе российского министерства обороны (которая должна была заместить вагнеров в Африке) был переброшен в Украину и несет тяжелые потери.

Догонять россиян в Африке начали и украинские спецслужбы. В ноябре 2023 года спецназовцы ГУР устроили сафари на представителей ППК «Вагнер» в Судане. Тяжелое поражение вагнеров в Мали тоже, похоже, является следствием сотрудничества местных повстанцев с украинской разведкой. Следовательно, российские охотники за удачей на черном континенте, похоже, превратились в добычу. А военная авантюра в Украине, которая сначала открыла двери к геополитическим претензиям в мире, похоже, и поставит на них крест.

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»

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