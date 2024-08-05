Опрос CBS News: Харрис или Трамп

Опрос CBS News: Харрис или Трамп1
- 5.08.2024, 7:55
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Следующие недели могут стать решающими.
Камала Харрис имеет 50% поддержки избирателей против 49% у кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 августа результаты нового опроса CBS News.
По мнению журналистов, следующие несколько недель могут оказаться решающими в предвыборной гонке.
С одной стороны, у Харрис есть дополнительные преимущества перед электоратом, которых не было у Джо Байдена — она опережает Трампа еще и потому, что ее считают человеком с хорошим когнитивным здоровьем. В вопросах политики в целом она рассматривается как несколько отличная от г-на Байдена, что в любом случае открывает некоторую возможность для определения ее позиции для электората сейчас.
Но, говорят журналисты, некоторые важные вещи по поводу Трапа не изменились — он сохраняет популярность среди избирателей, утверждая при этом, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане и что его политика приведет «к сокращению числа мигрантов на границе».
Опрос CBS News/YouGov был проведен с репрезентативной выборкой из 3102 зарегистрированных избирателей по всем США в период с 30 июля по 2 августа 2024 года. Погрешность для зарегистрированных избирателей составляет ±2,1 балла.