Российская экономика потянет белорусскую за собой вниз 2 5.08.2024, 8:10

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Для белорусского экспорта на российском рынке появляются новые риски.

Повысив ключевую ставку, российский Центробанк объявил об ужесточении денежно-кредитной политики и дал неутешительный прогноз для российской экономики. Но это никак не повлияло на оптимистичные ожидания белорусского правительства.

О том, как ужесточение политики Центробанка скажется на белорусской экономике, и чем мы будем платить за оптимизм наших чиновников — в новом выпуске программы «Оптимум» на ютуб-канале «Белорусы и рынок».

С начала года флагманы белорусской промышленности – Тракторный завод, Гомсельмаш, Атлант, теряли позиции на российском рынке. Например, продажи грузовиков МАЗ в первом полугодии упали на 16%. Продажи пассажирских автобусов, которые в буквальном смысле слова горят на работе, обвалились вообще почти на 50%.

Беларусь в этом году рассчитывала увеличить экспорт в Россию на 7%. Но по итогу за первый квартал экспорт в Россию не вырос, а снизился. Зато резко подскочил импорт в Беларусь российских товаров. В итоге товарооборот вырос на 4,2%, но не в пользу Беларуси.

А сейчас для белорусского экспорта на российском рынке появляются новые риски. Российский Центробанк заявил, что экономика перегрелась и начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 18%. У белорусской экономики на самом деле такие же проблемы. Только к ним теперь добавляется ужесточение российский финансовой политики.

Повышение ставки российским Центробанком может притормозить не только российскую экономику. Это повышение может еще навредить белорусскому экспорту в Россию.

Повышение ставки означает, что кредиты в России станут дороже. А удорожание кредитов ведет к замедлению темпов экономического роста и снижению потребительского спроса. Чем ниже темпы роста и потребительский спрос, тем меньше запрос на импорт. Белорусский экспорт в Россию и так снижался, а теперь на него будет влиять еще и замедление российской экономики.

Учитывая, что на Россию приходится две трети белорусского экспорта, любое проседание на пару процентов чревато потерями в сотни миллионов долларов.

Проблемы у Беларуси и России одинаковые, но их решения разные. Белорусские власти подстегивают экономический рост дешевыми кредитами и бюджетными субсидиями.

Потому что на следующий год белорусское правительство опять нацелилось на рекорд. Оно ожидает, что экономика вырастет не меньше чем на 4,1%.

Но все, что запланировали, надо будет потом куда-то продать. А с этим, учитывая ситуацию на ключевом рынке, есть проблема.

А еще проблема с тем, кто заплатит за оптимизм наших чиновников. За поставки белорусских товаров в кредит. За бартерные схемы со странами дальней дуги. За победу над ценами и здравым смыслом. Пока за все это в основном платят белорусские предприятия.

По данным Белстата, сумма убытков белорусских компаний за полгода выросла в полтора раза. Убытки в промышленности вообще увеличились вдвое.

Покрывать эти убытки приходится либо за счет банковских кредитов, либо за счет бюджетных субсидий. Потому что банки, видимо, тоже уже не всегда справляются.

Недавно Нацбанк отчитался, что за первое полугодие государственный бюджет был дефицитным, и этот дефицит составил больше миллиарда рублей. Белорусские власти решили, что экономический рост для них важнее финансовой стабильности. Но по итогу может так получиться, что не будет ни стабильности, ни роста.

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