Когда Китай уберет Путина? 1 Александр Немец

5.08.2024, 8:13

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«Пряников» из Пекина больше не будет.

Хотел я, наконец, отключиться от Китая и кое-что написать о внутренних расейских делах. Но новости о российско-китайских делах идут потоком.

В декабре 2022 года, после взятия ВСУ Херсона, Путин непрерывно угрожал использовать ядерное оружие. Канцлер Шольц помчался в Пекин просить о помощи. Си Цзиньпин надавил на Путина, и тот не стал нажимать «красную кнопку». После этого канцлер Шольц резко сократил поставки оружия Украине, и отложил передачу ракет «Таурус» Украине на неопределенный срок. Путин получил «пряник». Что получит Путин в результате комбинации с нынешним обменом заложников?

Многие читатели не верили мне, когда я утверждал (раз десять во второй половине 2023 года и в первой половине 2024 года), что Си Цзиньпин и только Си Цзиньпин все это время удерживал Путина от использования ядерного оружия. Выходит, я был прав. Наверно, я был прав и в июне-июле, когда утверждал, что Пекину вконец надоела Война. Пекин делает сейчас все возможное, чтобы Войну остановить. На Путина давят – через Лукашенко, через Токаева, через прекращение поставок в РФ китайских товаров двойного назначения. Но раз Путин давлению не поддается, значит Китай прибегнет к жесткому варианту.

Да, больше Путин из Пекина пряников не получит. Однако Путин продолжает получать пряники из Вашингтона. США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, следует из опубликованной лицензии американского Минфина (Treasure Department). Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ – 13 августа. Теперь все эти операции продлены до 12 октября.

Вот это пряник для Путина (за возвращение в РФ десятка подонков) и всей гэбэшной мрази, вот это Байден! Господин Байден, у вас совесть осталась? Или вы попросту совсем из ума выжили?

А кнут для Путина теперь припасен в Пекине, и удары кнутом следуют один за другим. Несколько украинских источников сообщают, что Китай резко ограничил экспорт дронов, причем полностью исключили экспорт боевых дронов. Это явно связано с недавним визитом Кулебы в Китай. Теперь РФ больше не получит боевые дроны и детали для них. В то же время (надеются украинские обозреватели) Китай не прекратит поставки боевых дронов и деталей для них Украине. Ведь все производство боевых дронов в Украине (фронтовых FPV и дальних) базируется на китайских деталях (вот так!), а ведь теперь дроны – главное оружие войны.

Теперь официальное сообщение из Пекина:

Министерство торговли Китая вносит поправки в политику экспорта дронов. Поправка была введена 31 июля. Она запрещает экспорт всех дронов, которые могут быть использованы для распространения ядерного оружия, террористической деятельности или для военных целей.

Да, это еще один удар по военной машине РФ со стороны Китая. Что же до Украины... Кулеба и Ван И придумают что-нибудь.

Напоследок надо что-нибудь сказать о внутренних делах РФ, а именно об официальной и реальной инфляции. Наиболее точные данные на этот счет дает центр РОМИР:

Согласно Росстату, между 2020 годом и серединой 2024 года рост потребительских цен в РФ составил не больше 30%. В реальности этот показатель увеличился в 2,22 раза. Это привело к чудовищному обесцениванию пенсий и других социальных выплат. Существенно упали и реальные зарплаты в РФ – у всех, кто не в силовых структурах и не работает в оборонке.

И напоследок: переход от официальных цифр к реальным означает, что ВВП РФ в 2022 году упал примерно на 10% (а не на 1,2%), а в 2023 году упал еще примерно на 8% (а не вырос на 3,6%).

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru

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