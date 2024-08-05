«Положение в провинции в разы ужаснее» 8 5.08.2024, 8:26

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Нехватка медиков добралась до Минска.

Врачи 21-й столичной поликлиники начали записали милое видео для соцсетей. В данном учреждении ищут полтора десятка специалистов, из которых больше трети – врачи. На публикации этого видео в соцсетях до сих пор идёт поток комментариев, зачастую от медиков, и в основном критичных.

«Медики бегут из Беларуси из-за низких зарплат, тяжёлых условий труда, политических репрессий.

Ситуация в столичной поликлинике показывает, как режим Лукашенко развалил медицину в Беларуси. Положение в провинции в разы ужаснее», — рассказал читатель сайта Charter97.org.

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