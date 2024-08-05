закрыть
5 августа 2024, понедельник, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Положение в провинции в разы ужаснее»

8
  • 5.08.2024, 8:26
  • 5,814
«Положение в провинции в разы ужаснее»

Нехватка медиков добралась до Минска.

Врачи 21-й столичной поликлиники начали записали милое видео для соцсетей. В данном учреждении ищут полтора десятка специалистов, из которых больше трети – врачи. На публикации этого видео в соцсетях до сих пор идёт поток комментариев, зачастую от медиков, и в основном критичных.

«Медики бегут из Беларуси из-за низких зарплат, тяжёлых условий труда, политических репрессий.

Ситуация в столичной поликлинике показывает, как режим Лукашенко развалил медицину в Беларуси. Положение в провинции в разы ужаснее», — рассказал читатель сайта Charter97.org.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип