F-16 в Украине вызвали переполох в России 1 Иван Яковина

5.08.2024, 8:34

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Россиянам придется менять тактику.

В российских СМИ и в телеграм-каналах прибытие F-16 вообще вызвало небольшой переполох. Они же давно и долго говорили, что F-16 — это фейк, сказки, басни, что их никогда не пришлют. Но вот появились F-16. Теперь россияне не очень понимают, что именно им следует ожидать от этих самолетов, какие неприятности эти истребители могут им доставить, и пока еще до конца для себя даже не решили, как себя вести в этой связи.

Либо нагло говорить, что да, мы все эти F-16 сожжем, они для нас не представляют никакой угрозы. Помните, как Путин говорил — будем щелкать, как орехи, про HIMARS, а потом HIMARS начали щелкать, как орехи российские склады с боеприпасами и всякие другие важные объекты. Но сейчас они пока не говорят, что мы будем щелкать, как орехи, F-16. Притихли, ждут, видно, что боятся.

Либо россияне будут жаловаться. Обычно, это вторая манера поведения.

Будут говорить — против нас все НАТО, Украине передают слишком крутое оружие, а мы бедные-несчастные, вот сражаемся какими-то устаревшими вооружениями против самых лучших натовских образцов. То есть пока они не решили — наглеть или жаловаться. Но приятно то, что побаиваются, видно, зубы скалят, шипят, но бросаться вперед боятся.

Тем не менее, я вижу абсолютно точно, что россиянам очень хочется сбить хотя бы один F-16. Это прям их надежда и мечта для всех российских Z-блогеров, для российского командования, для журналистов, для летчиков, для всех-всех-всех. Я думаю, что неплохо понимаю психологию этой публики, и скорее всего, у них там уже началось соревнование, кто первый собьет F-16. Это такой, знаете, эмоциональный крючок, на который совершенно обязательно вся российская армия сейчас подвиснет в полном своем составе. Я уверен, что ради реализации этой мечты, ради того, чтобы сбить американский самолет, они сейчас будут очень активно работать, вести разведку, пытаться найти F-16 на аэродромах, подловить F-16 в воздухе, устроить какую-то засаду или что-нибудь еще из этой серии.

Ну и поскольку все, конечно же, подразделения, все рода, виды войск первыми будут хотеть рассказать Путину о сбитом F-16, сейчас у них начнется соревнование, конкуренция. И авиация российская, то есть истребители, и ПВО российское, и Искандеры с Орланами, которые бьют по аэродромам, — все они обязательно будут сейчас рисковать. Они будут пытаться подлететь, подобраться, подкрасться поближе к линии фронта с тем, чтобы так или иначе достать, сбить украинский самолет. Их командование будет их гнать вперед, говорить — мне нужен этот F-16, делайте, что хотите, но, чтобы F-16 был сбит.

Ну, а поскольку они будут рисковать, поскольку будут подходить, подползать, подъезжать и подлетать к линии фронта, у вооруженных сил Украины, соответственно, появится множество шансов наказать их за этот риск. Сейчас у линии фронта будет подбиваться гораздо больше комплексов ПВО типа Бук-Тор, всяких С-300, С-400 может быть даже, и соответственно эти Буки-Торы станут намного более доступной целью для украинских дронов и для артиллерии. Истребители начнут высовываться на украинскую территорию или летать где-то совсем недалеко от линии боевого соприкосновения. Это уже будут цели для украинской ПВО, для украинских Торов и Буков или их аналогов западного производства. Ну, а бомбардировщики Су-34, которые сбрасывают, собственно, КАБы и ФАБы, сейчас будут использоваться как приманка. То есть россияне будут отправлять поближе эти самолеты к линии фронта, чтобы вызывать на них огонь F-16, чтобы в дальнейшем F-16 сбивать.

Я думаю, что будет такое. Взлетает сначала российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, за ним взлетает Су-34, причем взлетает так, чтобы его было видно украинцам, а следом за Су-34 будет взлетать МиГ-31 с ракетой Р-37, которая бьет на 200−300 км. Ну, Су-34 будет вызывать на себя F-16, А-50 будет обнаруживать и сопровождать украинские истребители, а МиГ-31 будет вести по ним огонь. Естественно, это самая упрощенная схема, которую я только мог придумать, при том, что я не являюсь ни военным летчиком, ни кем-то из этой серии, но в реальности там еще наверняка будут какие-то вертолеты, радиопомехи ставить, ложные цели запускать, много всякого разного будет.

Понятное дело, что там будет сложная эта вся игра, но нам важно то, что Су-34 наверняка получит приказ подлетать поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы вызвать на себя F-16. Соответственно, сбивать эти Су-34 можно будет чаще и проще. Скорее всего, я предполагаю, причем не обязательно это будут делать F-16, а могут это делать те же зенитно-ракетные комплексы типа Тора или Бука.

Ну и пока мы не знаем еще, опять же, всех возможностей F-16. Может быть, они смогут сбивать российские самолеты на огромных расстояниях в сотни километров. Понимаем, что американцы дали какое-то хорошее оружие, но какое именно — мы не знаем. Но еще раз: россияне обязательно будут рисковать, будут пытаться понять, что могут F-16, как их можно использовать и будут пытаться выманить эти самые F-16 на расстояние удара дальнобойной ракеты Р-37 на вот эти несколько сотен километров. В общем, я думаю, что российские бомбардировщики в скором времени станут чуть более боязливыми, в то же время они будут вынуждены летать поближе к линии фронта. Но их будут использовать как живца для того, чтобы подловить F-16. Истребители российские, напротив, станут более дерзкими, более рискованными, тоже будут стараться сбить украинский самолет. Но необходимостью россиян выдвинуться поближе к границе с Су-34 и дерзостью российской истребительной авиации обязательно надо будет воспользоваться.

Я думаю, украинские пилоты это прекрасно понимают, поскольку их учили лучшие инструкторы в мире, которые замечательно разбираются в разных тактиках воздушного боя и хорошо знают, чего следует ожидать от российского командования, которое, как вы понимаете, особо не блещет и супер каким-то креативным, извините, не является.

Иван Яковина, New Voice

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