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Крепчающий маразм ослабляет систему

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  • Василь Верас
  • 5.08.2024, 8:41
  • 6,836
Крепчающий маразм ослабляет систему

Последними будут смеяться адекватные люди.

Казалось бы, зачем цитировать Александра Дугина, чьи высказывания напоминают то ли антиутопию, то ли бред сумасшедшего. Но, увы, это безумие наползает на Беларусь – медленно, но неуклонно.

«Юмор – от дьявола. Он разлагает, опошляет и унижает человека. Ему надо отвести крохотную территорию – раз в год. А в остальное время наложить строгий запрет», – требует одиозный российский философ.

Не уверен, что силовики в Могилеве читают Дугина. Но действуют словно по его заветам.

Две байкерши решили обыграть аббревиатуру MILF. Они выехали на трассу в майках с надписью «милфиция».

Ролик об этой поездке повеселил пользователей соцсетей. И получил неожиданное продолжение.

Хотя байкерши иронизировали над собой, а не над милицией, шуткой возмутились «блюстители порядка». Они разыскали женщин и изъяли их мотоциклы. Мало того, решили поглумиться: заставили извиняться на видеокамеру и опубликовали видео в одной из своих телеграм-помоек.

Примечательно в этой истории то, что в действиях байкерш не было никакого политического подтекста. Но пространство несвободы в Беларуси распространяется уже и на бытовые вопросы.

Увы, это последствия беспредела силовиков, апогей которого длится уже четыре года. Даже для тех, кто формально на воле, шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу. Надела не ту майку? Конвой стреляет без предупреждения!

Произвол стал для современных опричников своего рода наркотиком. Им требуются всё большие и большие дозы. Беларусью сегодня правят люди «под кайфом». Но чем дольше длится кайф, тем тяжелее последствия. 

Парадокс в том, что крепчающий маразм ослабляет систему. Медленнее, чем хотелось бы, но ослабляет.

Судьба тоже имеет шутить, хотя смысл ее приколов иногда становится очевиден далеко не сразу. Но пройдет время, и мы постфактум увидим, как механизм саморазрушения тоталитарной модели в Беларуси запустил лично ее архитектор. А ускорили процесс рьяные охранители.

Способность же шутить у белорусов не отберет никто и никогда. Последними будут смеяться адекватные люди, а не Дугин и его последователи.

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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