Крепчающий маразм ослабляет систему1
- Василь Верас
- 5.08.2024, 8:41
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Последними будут смеяться адекватные люди.
Казалось бы, зачем цитировать Александра Дугина, чьи высказывания напоминают то ли антиутопию, то ли бред сумасшедшего. Но, увы, это безумие наползает на Беларусь – медленно, но неуклонно.
«Юмор – от дьявола. Он разлагает, опошляет и унижает человека. Ему надо отвести крохотную территорию – раз в год. А в остальное время наложить строгий запрет», – требует одиозный российский философ.
Не уверен, что силовики в Могилеве читают Дугина. Но действуют словно по его заветам.
Две байкерши решили обыграть аббревиатуру MILF. Они выехали на трассу в майках с надписью «милфиция».
Ролик об этой поездке повеселил пользователей соцсетей. И получил неожиданное продолжение.
Хотя байкерши иронизировали над собой, а не над милицией, шуткой возмутились «блюстители порядка». Они разыскали женщин и изъяли их мотоциклы. Мало того, решили поглумиться: заставили извиняться на видеокамеру и опубликовали видео в одной из своих телеграм-помоек.
Примечательно в этой истории то, что в действиях байкерш не было никакого политического подтекста. Но пространство несвободы в Беларуси распространяется уже и на бытовые вопросы.
Увы, это последствия беспредела силовиков, апогей которого длится уже четыре года. Даже для тех, кто формально на воле, шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу. Надела не ту майку? Конвой стреляет без предупреждения!
Произвол стал для современных опричников своего рода наркотиком. Им требуются всё большие и большие дозы. Беларусью сегодня правят люди «под кайфом». Но чем дольше длится кайф, тем тяжелее последствия.
Парадокс в том, что крепчающий маразм ослабляет систему. Медленнее, чем хотелось бы, но ослабляет.
Судьба тоже имеет шутить, хотя смысл ее приколов иногда становится очевиден далеко не сразу. Но пройдет время, и мы постфактум увидим, как механизм саморазрушения тоталитарной модели в Беларуси запустил лично ее архитектор. А ускорили процесс рьяные охранители.
Способность же шутить у белорусов не отберет никто и никогда. Последними будут смеяться адекватные люди, а не Дугин и его последователи.
Василь Верас, «Салiдарнасць»