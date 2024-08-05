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Ученые нашли животное, которое никто не видел с 1967 года

  • 5.08.2024, 8:50
  • 6,652
Ученые нашли животное, которое никто не видел с 1967 года

Его считали вымершим.

Группа ученых и защитников природы из управления национальны парков Сенегала обнаружила в заповеднике Ниоколо-Коба гигантского панголина, который считался полностью вымершим в стране почти 60 лет назад. Последний раз живую особь этого вида видели на сенегальской земле в 1967 году. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

Гигантский панголин (Smutsia gigantea) — единственный вид, исторически встречающийся в Сенегале. Весом до 30 кг и длиной от 1,4 до 1,8 метра, он напоминает доисторического ящера с телом, покрытым ороговевшими чешуйками. Несмотря на свои размеры, гигантский панголин — насекомоядное животное, питающееся исключительно термитами и муравьями.

По словам специалистов, все панголины, включая гигантского, становятся все более редкими. Они классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения как в Африке, так и в Азии. Животным угрожают браконьеры, поскольку их мясо и чешуя востребованы в препаратах традиционной восточной медицины.

Ученые отметили, что возвращение гигантских панголинов в Сенегал стало обнадеживающей новостью, повышающей биологической разнообразие парка Ниоколо-Коба. Обнаружение этих зверей позволит активизировать инициативы по сохранению природных территорий.

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