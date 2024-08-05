Как звучит-то, а?! 1 Аббас Галлямов

5.08.2024, 9:02

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Аббас Галлямов

Только вслушайтесь.

Если в смысле интеллектуальных качеств у Красикова совсем всё плохо, то его сделают членом российского Совета Федерации, а потом – ну в том случае, если режим дотянет до следующих думских выборов, – изберут в нижнюю палату и назначат зампредом комитета по безопасности.

А вот если он чуть умнее дерева, то его могут назначит куда-нибудь полпредом. Например, в Уральский федеральный округ. Там сейчас странная конструкция образовалась: после отставки Турчака полпред в УрФО Якушев был назначен генсеком «Единой России», сохранив при этом должность полпреда. Это явно нелогично: уж если можно совмещать работу в партии с работой в регионе, то тогда и Турчака можно было оставить.

Помните в УрФО был такой полпред Холманских? Из тех, что обещал «с мужиками с «Уралвагонзавода» приехать Путина от протестующей Болотной защитить. Ну вот Красиков – это такой новый Холманских. «Политический назначенец».

Ну нет, вслушайтесь! «Полпред-киллер» – как звучит-то, а?!

Аббас Галлямов, Telegram

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