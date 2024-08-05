Чего ждать белорусам от доллара на этой неделе 5.08.2024, 9:03

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Прогноз аналитиков.

На российском рынке баланс пока сохраняется баланс в пользу поддержки рубля, пишет myfin.by.

Жесткая ДКП Банка России и растущие проблемы с трансграничными платежами не дают возможности для ослабления российской валюты. Кроме этого, цены на эталонную марку нефти Brent ушли ниже 77,0 долларов за баррель. Возможен некоторый рост спроса на доллары и евро на фоне увеличения импорта к осеннему периоду, это может оказать минимальное давление на рубль.

На этом фоне обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке остается в узком коридоре USDBYN 3,115 – 3,1450. Российский рубль также без существенных изменений чуть выше RUBBYN 3,600 за 100 российских рублей.

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