Война вышла далеко за пределы Украины Андрей Коваленко

5.08.2024, 9:10

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Идет глобальный конфликт.

Россия должна терпеть поражение в любом регионе, где у нее есть свои интересы. Это снижает экономическую и политическую состоятельность РФ и отвечает интересам Украины.

Фактически текущая война вышла далеко за пределы Украины. Сейчас это глобальный конфликт, затрагивающий не только военную сферу. Информационная и кибервойна, которую Россия ведет с Западом, прокси на Ближнем Востоке, ЧВК «Вагнер» в Африке…

Многим странам мира придется делать политический, ценностный и цивилизационный выбор. Даже страны, до сих пор остававшиеся нейтральными, вынуждены выбирать сторону, как это сделали Финляндия и Швеция. Руководство Кремля определило вектор внешней политики на следующие десятилетия – конфронтация с НАТО и западным миром в целом.

Африка становится новым полем глобального конфликта, и в ближайшее время будет расти политическое напряжение и будут возникать очаги военных противостояний.

Пытаясь расширить свое политическое влияние в Африке, РФ преследует как экономические, так и политические интересы. В 2023 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «роль Африки во внешней политике РФ существенно вырастет».

С начала весны 2024 года скопление российской техники фиксировали как минимум в 10 точках на востоке Ливии. Этот регион Россия использует для концентрации своих вооруженных формирований для отправки в Нигер, Мали, Чад и Буркина-Фасо.

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов получил указание обеспечить надлежащее финансирование и материально-техническое обеспечение российского военного присутствия в разных частях мира.

Присутствие российских прокси-войск в северо-восточном поясе африканских стран открывает РФ путь к Средиземному морю и сближению с арабским миром. Таким образом, путинская Россия демонстрирует Западу свою «силу» и влияние, ослабляя влияние Европы и США, проигравших сейчас геополитическую битву за Африку Китаю и РФ.

Африка принципиально важна в борьбе за экономическое доминирование в будущем, поскольку является наиболее перспективным рынком сбыта и ресурсной базой.

В интересах Украины, чтобы Запад вышел победителем в этом противостоянии.

Украина не подтверждает наличие своих военных на Африканском континенте, но и не отрицает.

Украина не может перегнать Россию по количеству вовлеченных в войну ресурсов, но выбрала другой путь – всестороннее ослабление врага, в том числе путем уменьшения его ресурсной базы в Африке.

Что важно?

Концепция перенесения войны на территорию врага. Уменьшение его ресурсной базы. Это включает в себя удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам на территории России.

В этом контексте важна работа по снижению возможности России на Африканском континенте. Это лишит врага доступа к значительным ресурсам, в частности, добыче золота и алмазов. Также снизит политическое влияние РФ как в самой Африке, так и в странах Азии.

Также важна работа по уничтожению российской военной техники, которая находится в странах Азии и Африки. В частности, после полномасштабного вторжения Россия начала процесс «возвращения» ранее экспортированного в Сирию вооружения для применения его в войне против Украины.

До недавнего времени Россия использовала Кувейрс (аэропорт в Сирии) как базу для подготовки наемников. Недавно на территории этого аэропорта «неожиданно» была уничтожена военная техника россиян.

Андрей Коваленко, Telegram

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