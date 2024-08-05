Спекулянты на польской границе продают места в очереди за $200 3 5.08.2024, 9:15

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Очередь растянулась на два километра — до самой Брестской крепости.

Единственный пункт пропуска для автобусов и легковых авто на польской границе находится в Бресте. Обстановка напряженная-очереди растянулись на километры и сутки. Каждый едет за своим — кто на отдых, кто на закупки, а кто-то просто держит места на продажу, пишет Tochka.by.

На выезд из Беларуси в Польшу стабильно стоит около 500 машин и 50 автобусов.

По состоянию на утро в понедельник, например, стояли 480 машин и 70 автобусов (вечером в воскресенье вообще было 80 автобусов).

Очередь растянулась на два километра — до самой Брестской крепости. Легковые машины и вовсе ютятся прямо у обочины в лесополосе.

Граница разделяет мост через реку Буг. На подъезде к нему греется на солнце кроссовер.

Семья едет отдыхать — впервые решили устроить поездку по Европе на машине. Морально подготовились к мучительному ожиданию. Подушками обложились, много еды; за рулем — отец семьи. Заметно, что устал, но улыбается — границу почти прошли.

«Попросили друга, он местный, чтобы место в очереди нам придержал. Он 10 часов держал, и мы сами еще 15 часов. За это время погуляли по Брестской крепости, посидели в кафе», — жена за штурмана на пассажирском.

Чуть дальше в очереди старый минивэн. В машине полусонные дамы. Но разговор завязался живой — эмоции.

«Стоим с девятого утра вчерашнего дня. Получается, уже 30 часов на границе. Пока приедем, магазины в Польше уже закроются. Еще один день потерян», — дамы держатся из последних сил.

Женщины не скрывают — едут за покупками. Дополнительный заработок совсем нелегким стал.

«Зарплата Br800, как на них прожить», — резонный аргумент.

Дамы часто катаются через границу, поэтому на память знают номера машин тех, кто придерживает место за денежку. На польской стороне, по словам женщин, за такое «морды и окна бьют». И даже за меньшее.

«Активисты на польской границе мне разбили лобовое стекло. Мы отъехали в магазин взять поесть. Идти было далеко. Вернулись на свое место. Видео даже сняли за кем стояли», — вспоминает владелица авто.

Благо быстро приехала полиция, разобрались. Ущерб женщинам пылкие активисты возместили.

Теперь посмотрим с обратной стороны — сколько люди стоят на польской стороне.

Зарулил автобус — многие пассажиры тянут увесистые дорожные сумки. Даже туалетную бумагу везут.

Подошли к молодой паре. Выглядят свежо — возвращаются из отпуска. Благоразумно заложили два дня на прохождение обеих границ.

Когда ехали в Польшу, простояли 16 часов. Спали, в телефоне сидели.

«Из нашего автобуса человек семь пересели в другой — что ближе к границе был. И в наш пересаживались», — рассказывает мужчина.

Домой возвращались быстрее, границу прошли всего за два часа. Повезло. Вторник, разгар дня.

Предприимчивые граждане зарабатывают на ситуации. Место в очереди стоит от $30 до $200. И только до первого шлагбаума — на территории приграничного сервиса.

После придется отстоять еще часов 10.Есть услуга дешевле — за Br10 в час посидят за рулем вашей машины. Если доверяете незнакомцам. Все это незаконная предпринимательская деятельность, но спекулянты никуда не делись.

Кто едет на автобусе — пересаживается в тот, что ближе. Ходили слухи, что лайфхаки уже не работает. Нет — все исправно работает.

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