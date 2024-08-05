ВСУ ударом «HIMARS» уничтожили ЗРК «Бук» россиян 5.08.2024, 10:19

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Прямое попадание зафиксировали вблизи оккупированного Токмака.

Украинские воины уничтожили вражескую ЗРК «Бук» вблизи оккупированного Токмака в Запорожье с помощью американской РСЗО «HIMARS».

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Сети опубликована видеозапись успешной атаки украинских бойцов.

«Вблизи города Токмак украинская аэроразведка обнаружила самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук». Прямым попаданием ракеты HIMARS установка была уничтожена», - отмечается в комментарии к видео.

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