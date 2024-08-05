Эмоциональные горки Дмитрия Медведева

Эмоциональные горки Дмитрия Медведева1
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 5.08.2024, 10:43
Нужна была сановная удовлетворенность, а он стряпчего дал.
Сначала зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетовал, что предатели России не сгниют в застенке и не сдохнут в тюрьме («как это нередко и случалось»).
Но потом у Медведева случился всплеск рациональности: «Но полезнее вытащить своих».
Однако финал вышел опять бурным: «А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей».
А ведь не солидно выглядит. Не криминально даже, а именно не солидно. Обмен совершён, высокие договорившиеся стороны остались удовлетворены уровнем исполнения взаимных обязательств – и тут вдруг такой подскок с переворотом: Мы в Европе их узнаем, мы и в Европе припомним им тоже.
Путин ведь с чувством, с толком, с расстановкой в СССР сейчас играл. Тут стать важна, поступь, без мельтешений. Он указы о помиловании подписывал…
Так что промахнулся Дмитрий Анатольевич с реагированием. Нужна была сановная удовлетворенность, а он стряпчего дал
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»