Эмоциональные горки Дмитрия Медведева 1 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

5.08.2024, 10:43

Нужна была сановная удовлетворенность, а он стряпчего дал.

Сначала зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетовал, что предатели России не сгниют в застенке и не сдохнут в тюрьме («как это нередко и случалось»).

Но потом у Медведева случился всплеск рациональности: «Но полезнее вытащить своих».

Однако финал вышел опять бурным: «А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей».

А ведь не солидно выглядит. Не криминально даже, а именно не солидно. Обмен совершён, высокие договорившиеся стороны остались удовлетворены уровнем исполнения взаимных обязательств – и тут вдруг такой подскок с переворотом: Мы в Европе их узнаем, мы и в Европе припомним им тоже.

Путин ведь с чувством, с толком, с расстановкой в СССР сейчас играл. Тут стать важна, поступь, без мельтешений. Он указы о помиловании подписывал…

Так что промахнулся Дмитрий Анатольевич с реагированием. Нужна была сановная удовлетворенность, а он стряпчего дал

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