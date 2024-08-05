BMW создали оригинальный молодежный электробайк с ярким дизайном 5 5.08.2024, 11:01

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Мотоцикл оснастили Bluetooth-колонкой и зонтиком.

Электрический мотоцикл BMW CE 02 получил оригинальную модификацию. Ее создали вместе с тюнинг-ателье Vagabund. О байке рассказали на официальном сайте немецкого производителя.

Новый BMW CE 02 x Vagabund пока остается концептом, однако со временем может стать серийным. Электрический мотоцикл предназначен для молодежи.

Электробайк BMW CE 02 x Vagabund получил белые колеса, подножки и новое переднее крыло с желтым декором. Кроме того, он отличается иным сиденьем и особой расцветкой. Также установлен специальный цилиндрический отсек для зонта.

«Фишкой» BMW CE 02 x Vagabund является мощная Bluetooth-колонка OB-4 Magic Radio в ретростиле и со встроенным радиоприемником.

Силовая установка осталась без изменений. Электромотоцикл BMW CE 02 x Vagabund оснащен базовым 15-сильным мотором и батареей емкостью 1,96 кВт∙ч. Он стартует до 50 км/ч за 3 с, а его запас хода составляет 95 км.

Зарядить электробайк на 80% можно за 3 часа. Мотоцикл BMW оснащен ABS и светодиодной оптикой.

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