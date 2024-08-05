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Под Щучином мужчина собрал невероятное количество боровиков

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  • 5.08.2024, 11:09
  • 3,082
Под Щучином мужчина собрал невероятное количество боровиков

Сорвал грибной джек-пот всего за 3,5 часа. 

Подобрать момент и отправиться в лес надо уметь. Один белорус — любитель тихой охоты так и сделал и буквально сорвал грибной джек-пот: за считаные часы нашел под Щучином огромное количество боровиков, пишет NewGrodno.by.

Весь урожай — три корзины и три набитых битком пакета — мужчина собрал в одиночку. Говорит, потратил всего-то 3,5 часа.

Точную локацию грибник не раскрывает. Лес, по его словам, находится в Щучинском районе.

Причем в этот раз собрал исключительно белые грибы. А многие говорили, что для боровиков еще рановато.

Впрочем, судя по отчетам в тематических группах в мессенджерах, белые потихоньку появляются. Под Озерами, например, собирают не только лисички, но и боровики, подосиновики и подберезовики.

В Поречье пока едут за лисичками. Но и другие грибы также попадаются.

Хватает в лесу и ягод. Черника и ежевика уже отходят, но на подходе брусника.

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