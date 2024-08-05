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Уничтожен Су-34, еще два повреждены: ГУР раскрыло потери россиян после удара по аэродрому «Морозовск»

  • 5.08.2024, 11:16
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Уничтожен Су-34, еще два повреждены: ГУР раскрыло потери россиян после удара по аэродрому «Морозовск»

Рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Данные космической разведки свидетельствуют, что в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России «Морозовск» в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщило Главное управление Министерства обороны Украины.

Отмечается, что еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Также в ГУР проинформировали, что был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

«Четыре технических здания и два ангара на авиабазе «Морозовск», расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения», - заявили в украинской разведке.

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