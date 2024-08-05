«За что погибли наши ребята?»: жители российского Лысогорска устроили бунт 6 5.08.2024, 11:24

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И обратились к Путину.

Жители станицы Лысогорская Ставропольского края РФ пожаловались на отсутствие даже капли воды в их населенном пункте. По этому поводу они записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующее видео опубликовал в Telegram блогер Денис Казанский. На кадрах видно, что люди собрались на фоне «аллеи славы», где размещены портреты ликвидированных в Украине оккупантов.

«За что они боролись? У нас нет воды в станицы Лысогорской, абсолютно, ни капли», – обратились россияне к Путину.

Они пожаловались, что не могут даже купаться нормально.

«О животных молчим, животных вообще уничтожили. Нет животных», – рассказали местные жители и попросили сделать хотя бы временный водовод.

«Все деньги пошли на бомбардировку женщин и детей в Украине, поэтому на водовод в их станицу уже не хватает, сорян», – в ответ объяснил причину проблемы Казанский.

Напомним, росСМИ сообщили, что российская Бурятия уже несколько дней подряд страдает из-за масштабного паводка. В связи с этим 3 августа там ввели режим чрезвычайного положения во всей республике. Местная прокуратура начала проверку по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из затопленных зон эвакуировали более 200 местных жителей. Серьезные повреждения получили несколько мостов.

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