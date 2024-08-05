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Над Гродно появится цветной дым

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  • 5.08.2024, 11:52
Над Гродно появится цветной дым

Это связано с работой ТЭЦ-2.

В пресс-службе «Гродноэнерго» сообщили, что с 5 по 9 августа 2024 года в связи с плановым ремонтом газораспределительного пункта в филиале «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго», оборудование теплоэлектроцентрали будет переведено на сжигание резервного топлива – мазута.

Проведение данного типа работ может привести к изменению цвета уходящих дымов газов.

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