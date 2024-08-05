Над Гродно появится цветной дым

В пресс-службе «Гродноэнерго» сообщили, что с 5 по 9 августа 2024 года в связи с плановым ремонтом газораспределительного пункта в филиале «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго», оборудование теплоэлектроцентрали будет переведено на сжигание резервного топлива – мазута.
Проведение данного типа работ может привести к изменению цвета уходящих дымов газов.
Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL97116022020000000216711123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях