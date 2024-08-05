СБУ разоблачила целую сеть российских агентов

СБУ разоблачила целую сеть российских агентов3
- 5.08.2024, 12:02
- 4,488
Она действовала в шести областях Украины.
Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации агентурной сети российской ФСБ, которая готовила ракетные и беспилотные удары по шести регионам Украины. Подозреваемых одновременно задержали в Днепре, Запорожье, Сумах, Донецкой, Одесской и Кировоградской областях
В пресс-службе ведомства заявили, что фигуранты действовали отдельно, но сотрудничали с одним кадровым сотрудником ФСБ РФ, его личность уже установлена, говорят в СБУ.
Подозреваемые собирали информацию о целях для российских обстрелов. По данным Офиса генпрокурора Украины, всего разоблачены девять человек.
Среди агентов — чиновница Днепровского городского совета и глава отдела в Южненском горсовете Одесской области. Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций.
Также в группу входили менеджеры и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки на одну из гидроэлектростанций Украины.