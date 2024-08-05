«Путин лично водит пальцем по карте» 3 5.08.2024, 12:12

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Чем закончатся аресты российских генералов?

В России арестовали уже очередного бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу - генерала Дмитрия Булгакова. О причинах и последствиях кадровых перестановок в военном руководстве РФ рассказал в интервью «Главред» политолог Александр Морозов.

По его словам, путинизм сейчас находится в такой фазе, когда трудно предсказать, чем все это завершится.

«Происходят какие-то фантасмагорические события и принимаются странные решения. Непонятно, есть ли у Путина альтернативная группа подготовленных военных, которые могли бы занять места тех людей, которых с грохотом увольняют. Непонятно, кем менять генералов, командующих частями и министерских чиновников с большим опытом работы. Но Путин все это продолжает и на что-то рассчитывает. К чему это приведет, например, через полгода? Совершенно непонятно», - указывает эксперт.

Политолог отмечает, что назначение Белоусова на должность министра обороны вызывает большие сомнения относительно его эффективности. Некоторые эксперты считают, что Белоусов и его команда обречены на провал, сравнивая его работу в Минобороны с деятельностью Рогозина в Роскосмосе: много пиара, но результатов нет. Другие предполагают, что начальник Генштаба Герасимов может быть отстранен от своей должности.

Морозов отмечает, что многие считают, что Путин оказался в сложной ситуации, лично водит пальцами по карте и непосредственно руководит военными действиями, обходя Генштаб и Министерство обороны.

«Если так и есть, то это неплохая новость, потому что всем хорошо известно, как во времена Первой мировой войны российский император стал верховным главнокомандующим и возглавил военную ставку. Все стало еще хуже и быстро закончилось катастрофой», - резюмировал он.

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