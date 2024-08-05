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На мировых фондовых рынках начался обвал

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  • 5.08.2024, 12:25
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На мировых фондовых рынках начался обвал

Первым вниз пошел рынок Японии.

Фондовые рынки переживают обвал. Торги на биржах стран Азиатско-Тихоокеанского региона начались с резкого падения индексов, сообщает «Евроньюс».

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 12,4% в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов состоянием американской экономики и усилившихся опасений по поводу возможной рецессии. В какой-то момент базовый индекс упал на 13,4%, это самое значительное падение с 1987 года.

Практически все акции торгуются в минусе. Более широкий индекс TOPIX упал на 12,8 %, так как распродажи усилились во второй половине дня.

Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4%, а корейский индекс Kospi потерял 8%. Торги на биржах Kospi и TOPIX приостановлены.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 1,53%.

На криптовалютном рынке стоимость биткоина упала на 18%.

Обвал затронул акции технологических компаний.

Японские рынки пострадали более всего, так как на прошлой неделе Банк Японии повысил процентные ставки, а курс йены резко вырос. Одним из факторов, побудивших Банк Японии повысить ставки, стало длительное ослабление японской иены, которое подтолкнуло инфляцию к превышению целевого показателя центрального банка в 2%.

Финансовые рынки начали падение в пятницу и реагируют на опубликованный в конце недели доклад с данными о замедлении темпов роста занятости среди американских работодателей в прошлом месяце. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки, призванные сдержать инфляцию, могут привести экономику США к рецессии.

На фоне глобальной распродажи европейские фондовые рынки в понедельник открываются снижением. Ожидается снижение на фондовом рынке США.

Стамбульская фондовая биржа приостанавливала торги.

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