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И рыбку съесть

  • Сергей Ауслендер
  • 5.08.2024, 12:39
  • 3,374
И рыбку съесть

Перед тегеранским режимом дилемма.

Иранский МИД выдал сегодня сообщение в духе: Рыбку съесть и кое на что не сесть. А именно: «мы не стремимся к региональной эскалации, однако Израиль должен быть наказан». Ну и там всякая лирика про «моджахеда», который боролся за права своего народа (это они про Ханию). В сообщении не расшифровывается, почему он «боролся» за права народа в семизвездочной гостиницы в Катаре и не объясняется, почему в ходе этой тяжелой борьбы стал долларовым миллиардером.

Перед тегеранским режимом дилемма: надо что-то предпринять. Оставить ликвидацию Хании без ответа вроде как нельзя. Все иранские прокси сейчас наблюдают за развитием событий. Что ж вы за доминион такой, если у вас прямо в столице ликвидировали такого дорогого, во всех смыслах гостя. И свой народ следит — а настолько ли грозен этот режим?

Но сделать надо так, чтобы потом не стало хуже. Тем более, что Иерусалим грозит ответным ударом, гораздо более тяжким, чем было после апрельской атаки, коалиция, в принципе, собрана, значит, скорее всего, получится отбиться, американцы стянули большие силы и Аллах знает, что у этих сионо-крестоносцев на уме, а вдруг…

Ну, пусть помучаются выбором. А то как бы та самая вышеупомянутая рыбка не встала поперек глотки.

Блинкен сегодня сообщил, что Иран атакует сегодня или завтра. Но так сообщали уже много раз.

Сергей Ауслендер, Telegram

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