Известного американского актера нашли возле бассейна виллы на Ибице

Известного американского актера нашли возле бассейна виллы на Ибице5
- 5.08.2024, 12:46
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Его доставили в больницу.
Американского актера 36-летнего Зака Эфрона, известного по роли Троя Болтона в фильме «Школьный мюзикл», госпитализировали после инцидента в бассейне на Ибице.
Об этом пишет TMZ.
По данным издания, актера нашли возле бассейна работники виллы. Они вытащили его из воды.
Представитель актера подтвердил информацию о госпитализации. Но уточнив, что это была сугубо мера пресечения.
При этом он не отметил, что повлекло инцидент за долю Зака Ефрона.
Сейчас 36-летний актер чувствует себя хорошо.