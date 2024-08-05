Известного американского актера нашли возле бассейна виллы на Ибице 5 5.08.2024, 12:46

5,772

Зак Эфрон

Фото: Getty Images

Его доставили в больницу.

Американского актера 36-летнего Зака Эфрона, известного по роли Троя Болтона в фильме «Школьный мюзикл», госпитализировали после инцидента в бассейне на Ибице.

Об этом пишет TMZ.

По данным издания, актера нашли возле бассейна работники виллы. Они вытащили его из воды.

Представитель актера подтвердил информацию о госпитализации. Но уточнив, что это была сугубо мера пресечения.

При этом он не отметил, что повлекло инцидент за долю Зака Ефрона.

Сейчас 36-летний актер чувствует себя хорошо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com