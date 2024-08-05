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Известного американского актера нашли возле бассейна виллы на Ибице

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  • 5.08.2024, 12:46
  • 5,772
Известного американского актера нашли возле бассейна виллы на Ибице
Зак Эфрон
Фото: Getty Images

Его доставили в больницу.

Американского актера 36-летнего Зака Эфрона, известного по роли Троя Болтона в фильме «Школьный мюзикл», госпитализировали после инцидента в бассейне на Ибице.

Об этом пишет TMZ.

По данным издания, актера нашли возле бассейна работники виллы. Они вытащили его из воды.

Представитель актера подтвердил информацию о госпитализации. Но уточнив, что это была сугубо мера пресечения.

При этом он не отметил, что повлекло инцидент за долю Зака Ефрона.

Сейчас 36-летний актер чувствует себя хорошо.

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