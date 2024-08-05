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Лукашисты устроили в Мозыре хапун

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  • 5.08.2024, 12:48
  • 8,318
Лукашисты устроили в Мозыре хапун

Разбивали двери кувалдой, вытаскивали из машины.

Силовики в Мозыре устроили хапун. Известно о задержании как минимум пятерых человек. Видео с ними появилось в телеграм-канале, близком к силовикам.

«Гомельские силовики посетили Мозырь и привлекли к ответственности анонимных экстремистских деятелей», — говорится в сообщении.

На видео люди в масках и надписью «МВД» на спинах вытащили из УАЗ Patriot одного человека в спецовке Мозырского НПЗ, разбили кувалдами двери в квартире и частном доме.

Задержанного в форме НПЗ заставили сказать, что в его телефоне «обнаружены подписки на каналы, которые оказались „экстремистскими“». Другой мужчина тоже сказал, что был подписан на «экстремистский» канал, как и женщина и прочие задержанные.

По каким статьям были задержаны белорусы и где они сейчас, неизвестно. 

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