Лукашисты устроили в Мозыре хапун

Лукашисты устроили в Мозыре хапун1
- 5.08.2024, 12:48
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Разбивали двери кувалдой, вытаскивали из машины.
Силовики в Мозыре устроили хапун. Известно о задержании как минимум пятерых человек. Видео с ними появилось в телеграм-канале, близком к силовикам.
«Гомельские силовики посетили Мозырь и привлекли к ответственности анонимных экстремистских деятелей», — говорится в сообщении.
На видео люди в масках и надписью «МВД» на спинах вытащили из УАЗ Patriot одного человека в спецовке Мозырского НПЗ, разбили кувалдами двери в квартире и частном доме.
Задержанного в форме НПЗ заставили сказать, что в его телефоне «обнаружены подписки на каналы, которые оказались „экстремистскими“». Другой мужчина тоже сказал, что был подписан на «экстремистский» канал, как и женщина и прочие задержанные.
По каким статьям были задержаны белорусы и где они сейчас, неизвестно.