Гомельский Карлсон: белорус 1,5 года прятался на чердаке своего дома от приставов

Гомельский Карлсон: белорус 1,5 года прятался на чердаке своего дома от приставов3
- 5.08.2024, 13:01
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А днем работал на такси.
Полтора года житель поселка Победа в Гомельском районе скрывался от приставов на чердаке своего дома, чтобы не платить штраф в тысячу рублей. Его выманили фальшивой повесткой, сообщают в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
48-летний мужчина должен был заплатить штраф ГАИ. Однако судебные приставы полтора года не могли его найти. Мужчина неофициально работал в такси и во время визитов судебных исполнителей всегда отсутствовал по месту регистрации.
Тогда ему прислали постановление о лишении водительского удостоверения. Неприятная новость встревожила гомельчанина, и он пришел в отдел принудительного исполнения.
Вместе с сотрудниками отдела он проехал к дому и показал, где прятался: на чердаке было оборудовано спальное место. Маскировкой укрытия служили розовые кусты, которые прикрывали лестницу на чердак.
Испугавшись лишения прав, мужчина стал работать официально и начал гасить задолженность.