Гомельский Карлсон: белорус 1,5 года прятался на чердаке своего дома от приставов 3 5.08.2024, 13:01

1,950

А днем работал на такси.

Полтора года житель поселка Победа в Гомельском районе скрывался от приставов на чердаке своего дома, чтобы не платить штраф в тысячу рублей. Его выманили фальшивой повесткой, сообщают в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

48-летний мужчина должен был заплатить штраф ГАИ. Однако судебные приставы полтора года не могли его найти. Мужчина неофициально работал в такси и во время визитов судебных исполнителей всегда отсутствовал по месту регистрации.

Тогда ему прислали постановление о лишении водительского удостоверения. Неприятная новость встревожила гомельчанина, и он пришел в отдел принудительного исполнения.

Вместе с сотрудниками отдела он проехал к дому и показал, где прятался: на чердаке было оборудовано спальное место. Маскировкой укрытия служили розовые кусты, которые прикрывали лестницу на чердак.

Испугавшись лишения прав, мужчина стал работать официально и начал гасить задолженность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com