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Премьер-министр Бангладеш бежала из страны

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  • 5.08.2024, 13:04
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Премьер-министр Бангладеш бежала из страны
Шейх Хасина

Ее местонахождение пока неизвестно.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, приведших к гибели сотен людей.

Ее местонахождение пока неизвестно, сообщает BBC.

В понедельник тысячи людей ворвались внутрь «Ганобхабана», резиденции премьер-министра.

На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Как передает корреспондент Би-би-си, командующий армией общается с лидерами политических партиями и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек.

В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие.

Он также выразил озабоченность по поводу массового шествия, которое запланировано в Дакке на понедельник, и предупредил о риске дальнейшей эскалации.

«Правительство должно прекратить преследование тех, кто мирно участвует в протестном движении, немедленно освободить задержанных, восстановить полный доступ в интернет и создать условия для конструктивного диалога», — заявил он.

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