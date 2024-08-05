В Турции нашли удивительный клад с древними золотыми монетами 5.08.2024, 13:10

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Находке около 2400 лет.

Археологи обнаружили редкий клад персидских золотых монет, которые находились горшке, в древнем городе Нотион, расположенном на территории современной Турции. Предполагается, что 2400 лет назад эти сокровища закопал богатый греческий наемник на службе у персов, пишет Interesting Engineering.

Во время раскопок дома в древнегреческом припортовом городе Нотион на западе Турции археологи неожиданно для себя обнаружили тайник с сокровищами, зарытый во дворе. Это был кувшин, наполненный большим количеством золотых монет под названием дарики. В Персидской империи Ахеменидов (существовала с 550 по 330 год до н.э) монеты дарики начали выпускать в конце 6 века во времена правления царя Дария I (правил империей с 522 по 486 годы до н.э).

На одной стороне монет изображен Дарий I, а на другой – воин, держащий лук и копье. Считается в Персидской империи такими монетами часто рассчитывались с наемниками, которые воевали на стороне этой страны. Поэтому археологи из Университета штата Мичиган, США, которые обнаружили редкий клад, предположили, что монеты принадлежали наемному солдату, который их и закопал.

По словам ученых, в работах древнегреческого историка Ксенофонта можно найти упоминание о том, что один дарик был равен "зарплате" наемника за месяц. Учитывая, что монет много, археологи предположили, что этот наемник участвовал во многих битвах и смог заработать целое состояние.

Регион, где расположен город Нотион часто находится под властью то греков, то персов. В 545 году до н.э. эры Персидская империя Ахеменидов силой завоевала весь регион. В 427 году до н.э., согласно древнегреческому историку Фукидиду, войска Афин завоевали город и убили всех наемников персов.

Ученые считают, что клад закопал грек, который воевал на стороне персов в период между 430 и 427 годами до н.э. Если монеты он не забрал, то вероятно погиб в одной из многочисленных битв. Археологи считают, что это сокровище могло принадлежать наемнику-ветерану, который накопил деньги за многие годы службы.

По словам ученых, редко удается обнаружить древние золотые монеты во время раскопок на западе Турции, поэтому данный клад ценен еще и поэтому.

Город Нотион персы завоевали в середине 6 века до н.э, затем в 5 веке до н.э, его, как и другие греческие колонии на побережье Малой Азии, вернули под свой контроль греческие города-государства. Но немного позже город снова завоевала Персидская империя.

На сегодняшний день наиболее хорошо сохранившиеся части города Нотион относятся к эллинистическому периоду, между 3 и 1 веками до н.э. Эллинистический период начался после смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. и продолжался до завоевания последнего эллинистического государства Древним Римом в 31 г. до н. э.

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