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Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС

  • 5.08.2024, 13:26
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Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС
Абеда аль-Зерия

Также он занимал должность министра экономики радикального движения в Газе.

Силы обороны Израиля подтвердили ликвидацию оперативника производственного департамента военного крыла ХАМАС Абеда аль-Зерии. Также он занимал должность министра экономики радикального движения в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Отмечается, что по данным Армии обороны Израиля, террориста ХАМАС Абеда аль-Зериеи ликвидировали в воскресенье. Он был оперативником производственного департамента военного крыла террористической группировки, а также министром экономики ХАМАС в секторе Газа.

Военные добавили, что Зериеи участвовал в установлении контроля над гуманитарной помощью в секторе Газа и управлении рынками ХАМАС. Также он отвечал за распространение топлива, газа и средств для деятельности радикального исламистского движения.

Ликвидация предводителей ХАМАС

Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До сих пор точно неизвестно, как он погиб. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

В СМИ сообщали, что в здании в Тегеране, в котором остановился Хания, чтобы принять участие в инаугурации нового иранского президента, была заложена взрывчатка.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения КСИР, отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС.

В Иране утверждают, что лидера ХАМАС убила ракета малой дальности.

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