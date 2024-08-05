«Лукашенко не может решить проблему с горящей техникой» 5.08.2024, 13:34

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«Битва за урожай» выдалась горячей.

Возле деревни Полишино Горецкого района 3 августа загорелся комбайн. Комбайнер и прибывшие спасатели потушили пожар, но техника повреждена.

4 августа в Климовичах все было серьезнее, комбайн загорелся на машинном дворе. Только благодаря самоотверженности помощника комбайнера не загорелась другая техника.

«В обоих случаях горели комбайны «Полесье» от «Гомсельмаша», которыми Лукашенко грозится весь мир завалить. Возгорания таковы, что один человек не может потушить, даже используя два огнетушителя. Так себе реклама от режима. Надеемся, что продукцию для российского ВПК гомельский завод делает такого же качества.

Режим Лукашенко не может решить проблему с горящей белорусской техникой без западных комплектующих ни собственными силами, ни с помощью РФ и Китая. С одной стороны — агрохунта расписывается в собственном бессилии, с другой – окончательно убивает экспортный потенциал белорусской техники.

Ситуация с техникой еще раз демонстрирует как действуют «неработающие» санкции», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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