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Китай изменил позицию?

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  • Владимир Огрызко
  • 5.08.2024, 13:47
  • 8,066
Китай изменил позицию?
Владимир Огрызко / Главред

Украина не может принять план замораживания войны.

Сейчас много слышим о втором саммите мира, и президент Финляндии Александр Стубб говорит, что пришло время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией

А я думаю, что время для начала переговоров еще далеко не пришло. Оно наступит только тогда, когда наши Вооруженные силы — Силы обороны будут делать то, что они делали вчера и позавчера, но в удвоенных усилиях. Когда Крым будет вычищен от российских военных преступников. Когда им там станет невозможно находиться, потому что не будет куда подвозить вооружение, продовольствие, технику и тому подобное. И когда мы увидим, что в воздухе Украина начинает постепенно, но неуклонно господствовать.

Вот тогда только можно будет говорить о каких-то определенных размышлениях о начале переговоров. Когда Путин поймет, что если он будет продолжать в таком же духе, то это означает, что не только в промежутке приграничных областей все начнет гореть и взрываться, но оно полетит и дальше. Долетели же какие-то добрые дроны до Оленьи, а это 1800 км от Украины. Так почему же они не могут долететь до вагонзавода на Урале? Вот тогда можно говорить о каких-то началах чего-то. А то, что мы сейчас пытаемся этими всеми разговорами как-то снизить определенное давление, разве что можно рассматривать как дипломатический шаг. В это я могу поверить и с этим согласиться. Но как практический результат, он так же равен нулю.

В комментарии французским СМИ Владимир Зеленский сказал, что как-то изменить эту ситуацию может только Китай, если он займет другую позицию не посредническую, а будет давить на Россию, так как давит Запад и Соединенные Штаты. После того от Китая мы услышали ответ, что китайско-бразильский план очень хороший и его вроде бы поддерживают уже более 110 стран. Что это значит? Это означает, что мы не понимаем, какую позицию занимает Китай. Ну с какой стати Китай будет давить на Россию? Сядьте в кресло Си и посмотрите на мир его глазами. Китай прекрасно себя чувствует при этой конкретной ситуации, когда Россия от него а) зависима, б) он туда поставляет, что ему нужно и на этом зарабатывает. И это ему нужен этот полуживой, полумертвый путинский режим для того, чтобы все-таки ось зла Москва-Пекин существовала. Ну, вот с какой стати Китай будет менять эту выгодную для себя позицию?

Да, может быть одно условие, когда ему на Западе скажут — дорогой товарищ Си, если ты продолжаешь помогать России, значит мы тогда ломаем твою внешнюю торговлю, и ты тогда садишься в вагон, который уже никуда не поедет. Ты будешь просто делать то, что сейчас делает Путин — искать выход, где его уже не будет. Потому что Китай — не Россия, Китай — это немножко больше. И без доступов к внешним рынкам коллапс наступит там даже быстрее, чем у Путина. Это единственный способ, когда можно от Китая что-то достичь. А когда мы слышим от наших западных партнеров, что Китай может повлиять на Россию — это ни о чем. Это — о собственном бессилии — расписаться в собственной некомпетентности.

Политологи рассказывают, что на сентябрь-октябрь готовится встреча лидеров Си и Зеленского. Возможно Владимир Зеленский полетит к Си. Или я жду чего-то от этой встречи. Я читал китайско-бразильский мирный план. Ничего толкового в этом плане нет. Это, опять же, призывы — за все хорошее против всего плохого. Так это не работает и не бывает. Поэтому, если Си будет толкать этот план, так называемый китайско-бразильский, это, опять же, — биться головой о стенку. Мы не можем принять план замораживания конфликта. А согласно этому плану, мы должны остановить войну там, где сегодня стоят наши войска. Это подарок Путину. Разве это не понятно. Поэтому, когда у нас говорят о том, что мы будем рассматривать какие-то там планы и так далее — у меня вопрос, а где наш план победы? Не мира, а победы.

Владимир Огрызко, New Voice

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