Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США 4 5.08.2024, 13:52

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На что пойдут средства.

Украина через Всемирный банк получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

Американские средства потратят на зарплаты бюджетников и социальную помощь, написал чиновник — это первый транш прямой бюджетной поддержки от Вашингтона.

«В целом Украина в этом году получит от США $7,8 млрд прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период», — написал Шмыгаль.

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