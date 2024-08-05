Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США4
- 5.08.2024, 13:52
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На что пойдут средства.
Украина через Всемирный банк получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.
Американские средства потратят на зарплаты бюджетников и социальную помощь, написал чиновник — это первый транш прямой бюджетной поддержки от Вашингтона.
«В целом Украина в этом году получит от США $7,8 млрд прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период», — написал Шмыгаль.