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Путь к перелому в войне

  • Александр Черненко
  • 5.08.2024, 14:20
  • 4,508
Путь к перелому в войне

Прилеты по территории РФ стали уже практически ежедневными.

Атака беспилотников Службы безопасности Украины на аэродром Морозовск в Ростовской области предоставила нам еще много интересной информации для размышлений.

Во-первых, подчиненные Малюка атаковали не одиночными дронами, а роем из десятков (по некоторой информации – более полусотни) БПЛ. Это означает, что Украина уже производит и применяет количество дронов большее, чем у врага. Что также подтверждают оценки западных профессионалов.

Во-вторых, спецоперация в Морозовске требовала тщательного планирования на всех этапах, серьезной разведки и анализа информации. Ведь был поражен не просто аэродром, а склады с оружием, включая КАБ, ставшие настоящим кошмаром для наших бойцов на фронте и гражданских в прифронтовой зоне. Это привело к невиданной детонации. Радиус поражения действительно впечатляет, это видно и на видео с места происшествия, и на спутниковых снимках.

В-третьих, это уже не первая атака на аэродром в Морозовске. Удачную атаку беспилотники Службы уже проводили в апреле. И казалось бы, россияне должны быть готовы к подобным атакам. Но нет. Очевидно, что им уже банально не хватает средств ПВО, а имеющиеся украинцы научились обходить.

Замечу, что атака на аэродром была не единственной за ночь. Беспилотники Службы продолжают взрывать нефтебазы и НПЗ. В этот раз поразили нефтебазу «Губкинская» в Белгородской области. Такие удары – подробно просчитанная стратегия по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки.

Прилеты по территории РФ стали уже практически ежедневными. И только усиление этих ударов – путь к перелому в этой войне.

Александр Черненко, «Цензор.нет»

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